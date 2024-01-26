В Челябинской области подешевели яйца. На 25 копеек за десяток

В Челябинской области яйца подешевели впервые за 10 недель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в среднем по России за прошедшую неделю стоимость куриных яиц упала на 1%. Данные об этом содержатся в материалах Росстата.

На Южном Урале снижение цен на яйца тоже наблюдается, но скромнее: за неделю они подешевели на 0,2% – до 142,1 рубля за десяток (на 25 копеек меньше, чем ранее).

Ценовая динамика изменилась впервые за 10 недель: по данным Росстата, на протяжении ноября, декабря и первой недели января стоимость яиц только росла, увеличившись в итоге с 97,1 рубля до 142,3 рубля за десяток.

«Прежде всего, данное падение связано с поставкой яиц из Турции и Азербайджана, для ввоза которых было принято решение об обнулении ввозной пошлины с 1 января по 30 июня 2024 года, – отмечают аудиторы. – Вместе с тем, если говорить про инфляцию в целом, она тоже замедлилась в начале 2024 году. К концу 2023 года уровень годовой инфляции в России достиг 7,42%, в то время как за прошедшую неделю темп роста инфляции снизился на 0,07% и составил 7,37%.

Интересно, что одной из причин подорожания яиц в ЦБ ранее назвали снижение их производства. Вместе с тем, следует отметить, что этот показатель в Челябинской области в январе-ноябре прошлого года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года всего на 1,5%. При том, что в соседней Свердловской области, откуда этот товар также поступает в торговые учреждения Южного Урала, отмечен рост на 1,3%. В то же время цены на яйца выросли в прошлом году более чем в полтора раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube