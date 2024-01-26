С компании из Сатки суд взыскал 3 миллиона рублей за гибель рабочего в перевернувшемся БелАЗе

В Сатке суд взыскал с работодателя 3 миллиона рублей в пользу родственников погибшего работника.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сатки обратилось в суд с иском о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи произошедшим смертельным несчастным случаем на производстве.
Трагедия произошла в июне прошлого года. Во время разгрузки щебня опрокинулся автомобиль БелАЗ. Водитель погиб.
П итогам проверки комиссия по расследованию несчастного случая грубых нарушений со стороны работника не установила.
Решением Саткинского городского суда от 13 октября 2023 года требования прокурора удовлетворены, в пользу сыновей и супруги погибшего взыскана компенсация морального вреда в 3 миллиона рублей.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда решение городского суда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба ответчика без удовлетворения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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