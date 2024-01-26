Кулак против пистолета: в Челябинске расстреляли из травмата чемпиона России по боксу

Боксер-тяжеловес Андрей Стоцкий попал в больницу с огнестрельными ранениями.

Как сообщили РИА «Новый День» в Федерации бокса Челябинской области, инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 января.

«Этой ночью в Челябинске на Андрея Стоцкого было совершено нападение. Сейчас он находится в больнице с незначительными повреждениями ноги», – рассказали в объединении.

Известно, что конфликт между боксером-тяжеловесом и его оппонентом произошел на улице Новороссийской, недалеко от стадиона «Восход». Происходящее попало на запись камеры видеонаблюдения.

Причины конфликта выясняет сейчас полиция. Судя по опубликованному в соцсетях видео, спортсмен попытался догнать оппонента. Его противник сначала уходил от Стоцкого, бегая вокруг машины. Но в какой-то момент остановился и выстрелил в боксера из травматического оружия. Впрочем, и после этого спортсмен принял боксерскую стойку и продолжил движение.

В результате ночного происшествия спортсмен попал в больницу. Однако в Федерации бокса Челябинской области заверили, что здоровью его ничего не угрожает. «После консультации с врачами у Андрея запланирован выезд на тренировочные мероприятия в составе сборной команды Челябинской области по боксу. Спортсмен должен восстановить силы и провести несколько недель в Приэльбрусье, набирая спортивную форму на предстоящий сезон. Мы желаем Андрею скорейшего возвращения к тренировочному процессу», – заявили в объединении.

28-летний Андрей Стоцкий – мастер спорта международного класса. Чемпион России 2021 года в категории до 92 килограммов. Бронзовый призер Всероссийской Спартакиады сильнейших 2022 года. В декабре 2022 года дебютировал на профессиональном ринге. В качестве боксера-профессионала провел четыре поединка, одержав во всех победы (три из них – техническим нокаутом).

Челябинск, Виктор Елисеев

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