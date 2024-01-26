«Металлург» уверенно обыграл «Адмирал»

Магнитогорский «Металлург» во Владивостоке одержал победу над местным «Адмиралом» – 4:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в мачте открыли южноуральцы.

На 17-й минуте встречи Егор Яковлев, оказавшись в окружении четырех игроков «Адмирала», выиграл борьбу, но удар по воротам не получился – шайба сорвалась с клюшки и ушла направо. Однако там ее подхватил выросший будто ниоткуда Максим Карпов и отправил в ворота хозяев – 1:0 в пользу «Металлурга».

Равновесие восстановил на 3-й минуте второго периода нападающий «моряков» Антон Берлев. Но через семь минут магнитогорцы разыграли численное преимущество: Робин Пресс бросил от синей линии по воротам хозяев, а Люк Джонсон на пятачке подставил клюшку, изменив траекторию – 2:1, «Магнитка» вновь выходит вперед. На 32-й минуте матча Данила Юров, получив шайбу в середине игрового корта, проходит через всю площадку и, не снижая темпа, в третий раз поражает ворота «Адмирала» – 3:1.

Клуб из Владивостока не сдается, и на 36-й минуте Дмитрий Бучельников сокращает отставание – 2:3. Но последнее слово и в периоде, и в матче гости оставляют за собой.

На 39-й минуте встречи Данила Юров в зоне хозяев снял шайбу с клюшки соперника и скинул Павлу Акользину, который переправил ее в ворота дальневосточников – 4:2, победа южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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