В горах Южного Урала выросла угроза схода лавин

В горнозаводской зоне Челябинской области раньше времени начались противолавинные работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сильнейшие снегопады стали источником угрожающего объема снежного покрова не только в городах, но и в горно-таежной местности региона.

Поэтому привычные для весны профилактические противолавинные работы из-за сложившейся ситуации начаты спасателями уже в январе.

Наибольшую тревогу городских администраций вызывает угроза схода лавин с крутых склонов горы Ягодная (Миньяр) и горы Кладеная (Усть-Катав).

В первом случае сход лавин угрожает безопасности людей и автомобилистов, пользующихся дорогой, проходящей в непосредственной близости у подножья горы, а во втором снежные оползни несколько раз становились причиной завалов подворий, хозпостроек и домовладений частного сектора Усть-Катава.

Сегодня, 26 января, спасатели завершают расчистку и управляемый спуск снега с отвесных склонов горы Ягодная, где огромные массы снега в виде нависающего козырька накопились на горном хребте протяженностью в 300 метров. Завтра работа спасателей будет продолжена в Усть-Катаве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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