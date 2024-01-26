В Челябинске ФАС впервые привлекла к ответственности за рекламу в соцсетях без маркировки

Челябинское УФАС России признало рекламу в сообществе «Вконтакте» без маркировки ненадлежащей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, реклама распространялась в сообществе «Едим Вместе. Челябинск» без соответствующей маркировки.

«Красиво, вкусно и очень весело провести – НОВОГОДНИЙ корпоратив, можно в ресторанном комплекс Ресторан «Палермо»… Бронируйте лучшие даты…Инфо & Бронь…» – такая информация размещалась в опубликованном посте.

Антимонопольная служба установила, что этот пост имел целью продвижение мероприятия ресторана, то есть является рекламой. При этом в публикации отсутствовали пометка «реклама» и указание на рекламодателя.

Рекламная информация была размещена в сообществе, которое публикует мнения подписчиков группы о заведениях общественного питания Челябинска и других городов.

Пост опубликовали от имени сообщества, возможность оставить комментарий отсутствовала. При этом в других записях паблика с отзывами присутствуют их авторы, а также есть возможность комментирования публикации.

Челябинское УФАС России признало ненадлежащей данную рекламу.

В ходе рассмотрения дела рекламный пост был удален.

Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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