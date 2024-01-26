«Трактор» вырвал победу в серии буллитов в Нижнекамске

Челябинский «Трактор» в упорной борьбе одержал победу над «Нефтехимиком» – 6:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые минуты челябинцы завладели инициативой, но практически сразу отдали ее хозяевам.

На 7-й минуте встречи Артем Блажиевский с подачи Владимира Ткачева и Максима Шабанова выводит «Трактор» вперед – 1:0. Однако уже на 9-й минуте Герман Точилкин сравнивает счет, а через полторы минуты Жан-Себастьен Ди выводит хозяев вперед – 2:1.

Во второй двадцатиминутке «Нефтехимик» продолжает давить. И на 29-й минуте Владимир Брюквин увеличивает отрыв – 3:1. Но через 15 секунд Александр Рыков сокращает разрыв в счете – 2:3.

Во второй половине второго периода история повторяется. На 35-й минуте встречи Артем Сериков делает счет 4:2. Но за 11 секунд до сирены Антон Бурдасов вновь сокращает отставание «черно-белых» до минимума – 3:4.

Упорное противостояние продолжилось и в третьем периоде. На 43-й минуте Дмитрий Жукенов забрасывает пятую шайбу в ворота «Трактора». Но на 49-й минуте «тракторист» Чарльз Робинсон снова сокращает отставание до минимума. А в конце третьего периода «черно-белые» снимают вратаря в пользу шестого полевого игрока, и у них получается воспользоваться преимуществом – за 46 секунд до сирены Антон Бурдасов оформляет дубль – 5:5, игра переходит в овертайм, а затем и в серию буллитов.

Победную точку ставит Максим Шабанов – 6:5, «Трактор» завоевывает так нужные ему два очка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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