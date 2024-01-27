В центре Челябинска неисправный троллейбус въехал в легковушку, «сбежав» от тягача

Авария с участием троллейбуса на буксире заблокировала движение электротранспорта в районе ЮУрГУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 27 января, на пересечении улицы Лесопарковой и проспекта Ленина. Об этом челябинцы сообщают в социальных сетях.

По словам очевидцев, неисправный троллейбус буксировал тягач. При повороте с Лесопарковой на проспект электротранспорт сорвался с буксира и врезался в легковой автомобиль.

В результате движение троллейбусов было заблокировано. Автобусы направляются в объезд участка, так как проехать могут только легковые автомобили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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