27 – 29 января ожидаются следующие события – Челябинск

27.01.2024, суббота

16:00 Челябинск – Экологический своп (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)

16:00 Челябинск – Обсуждение книги-комикса «Майор Гром: Игра» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)

17:00 Челябинск – Документальный спектакль по мемуарам польского врача Владислава Загорского «Мои воспоминания» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

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