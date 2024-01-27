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Суббота, 27 января 2024, 12:21 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

27 – 29 января ожидаются следующие события – Челябинск

27.01.2024, суббота

  • 16:00 Челябинск – Экологический своп (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)

  • 16:00 Челябинск – Обсуждение книги-комикса «Майор Гром: Игра» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)

  • 17:00 Челябинск – Документальный спектакль по мемуарам польского врача Владислава Загорского «Мои воспоминания» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)

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