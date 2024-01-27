27 – 29 января ожидаются следующие события – Челябинск

27.01.2024, суббота
-
16:00 Челябинск – Экологический своп (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
-
16:00 Челябинск – Обсуждение книги-комикса «Майор Гром: Игра» (Центр межкультурных коммуникаций Челябинской областной универсальной научной (Публичной) библиотеки, ул.Цвиллинга, 61)
-
17:00 Челябинск – Документальный спектакль по мемуарам польского врача Владислава Загорского «Мои воспоминания» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»