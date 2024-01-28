На базе отдыха под Кыштымом вспыхнул пожар. Пострадали четыре человека

Ребенок и трое взрослых пострадали во время пожара в Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло в ночь на воскресенье, 28 января, на базе отдыха «Казгалы» в Кыштымском городском округе.
Вспыхнул деревянный гостевой домик.
В результате происшествия пострадало 4 человека, в том числе десятилетняя девочка. С ожогами различной степени тяжести все направлены в больницу.
«По предварительным данным причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования – газового баллона объемом 5 литров», – рассказали представители ведомства.
Челябинск, Виктор Елисеев
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