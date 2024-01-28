В южноуральской школе десятилетнюю девочку затравили одноклассники. Педагоги самоустранились

Прокуратура начала проверку информации о буллинге в одной из школ Златоуста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с травлей одноклассников столкнулась ученица четвертого класса школы №90 в Златоусте. Об этом ее брат рассказал в социальных сетях.

«Моя сестра учится в 4 классе, учится хорошо, но ее постоянно травит группа одноклассников в школе, – приводят слова южноуральца в паблике «ЧП ДТП Златоуст». – Она тихая, спокойная девочка, неконфликтная, слабая – идеальный вариант для того, чтобы чувствовать свое превосходство, безнаказанно издеваясь над ней. Дотравили до такой степени, что сестра в школу идет со слезами, из школы приходит тоже со слезами».

По словам молодого человека, мать неоднократно пыталась разговаривать с родителями этих детей, но в ответ встречала лишь агрессию и хамство. Когда же их вызвали к директору школу, они «посоветовали» женщине перевести ребенка в другой класс и «так обработали своих детей, что дети буквально озверели». «Начали гадить моей сестренке уже исподтишка – стали складывать мусор ей в рюкзак, портить одежду, на спине и ногах у нее стали появляться синяки. Буллинг распространился в мессенджеры, группы. Короче, ребенок стал бояться всего», – рассказывает молодой человек.

Поначалу классный руководитель пыталась как-то урегулировать конфликтную ситуацию, но безуспешно. А через какое-то время перестала обращать внимание на преследование девочки со стороны одноклассников. Более того, стала регулярно отчитывать ребенка перед всем классом и пересадила ученицу на заднюю парту.

«Моя мать снова обратилась за помощью к руководству школы, предложила пригласить инспектора по делам несовершеннолетних для беседы с детьми и родителями о том, что буллинг является правонарушением и он наказуем по закону. Но руководству школы огласка не нужна. Они пообещали моей матери, что сами поговорят с детьми и вынесут этот вопрос для обсуждения на родительском собрании – ни того, ни другого сделано не было. А классный руководитель сказала директору, что ребенок все придумывает», – возмущается южноуралец.

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по публикации в социальной сети организована проверка. «Будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также дана оценка соблюдению прав участников образовательного процесса», – уточнили в надзорном ведомстве.

Свою проверку начала и полиция Златоуста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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