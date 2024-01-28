«Металлург» в упорном противостоянии одолел «Амур»

Магнитогорский «Металлург» в Хабаровске с трудом обыграл «Амур» – 3:2.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорцы активно начали матч, и уже на первой минуте один из хоккеистов «Амура» отправился на скамейку штрафников за нарушение у своих ворот.

Хабаровчанам удалось выстоять в меньшинстве. Но слишком много сил потратили хозяева, и сразу после восстановления численного состава «Металлург» открыл счет: Максим Карпов мощно бросил от левого борта в дальний угол ворот, и шайба от конька Никиты Михайлиса влетела в сетку – 1:0.

«Амур» это только раззадорило. Хозяева беспрерывно атаковали, но шайба не шла в ворота «Магнитки». Зато после очередной атаки удача улыбнулась южноуральцам. На 12-й минуте Данила Юров бросил от кистей с середины зоны хабаровчан, шайба попала в штангу и от спины голкипера срикошетила в ворота.

Зато второй период остался за хозяевами. «Амур» уверенно контролировал игру, и на 32-й Александр Щемеров от левого борта набросил на ворота «Металлурга», удар парировал голкипер гостей, но шайба отлетела на пятак, Владислав Барулин низом отправил ее в ворота – 1:2.

В третьем периоде команды продолжили упорное противостояние. «Амур» больше атаковал, «Магнитка» отвечала на напор хозяев контратаками. Наконец, на 57-й минуте матча Игорь Гераськин по правому борту вошел в зону хабаровчан, отдал шайбу Даниилу Вовченко, а тот с разворота скинул ее Никите Гребенкину, отправившему снаряд точно в ворота.

Но не прошло и полутора минут, как Иван Мищенко вновь сокращает разрыв – 2:3.

Однако на большее хоккеистов «Амура» не хватает. Итог – 3:2, тяжелая победа «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

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