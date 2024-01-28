«Трактор» отыгрался с 0:3 и выиграл у «Авангарда»

Челябинский «Трактор» в Омске в упорном поединке одержал победу над «Авангардом» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде игра у челябинских хоккеистов явно не заладилась.

Хозяева открыли счет в самом начале 2-й минуты встречи – отличился Владимир Ткачев. Еще через три минуты Томаш Юрчо делает счет 2:0. А на 10-й минуте матча Дамир Шарипзянов утраивает преимущество омичей.

Но это не сломило южноуральцев. На 13-й минуте встречи Сергей Калинин размочил счет – 1:3. А через три минуты Александр Рыков забрасывает вторую шайбу в ворота «Авангарда», и команды уходят на перерыв при минимальном преимуществе хозяев.

Вторую двадцатиминутку «черно-белые» оставляют за собой. На 25-й минуте матча Никита Сошников сравнивает счет. А на 30-й минуте игры Виталий Кравцов блестяще заканчивает розыгрыш Виктора Антипина и Семена Дер-Аргучинцева, и на второй перерыв хоккеисты отправляются уже при минимальном отставании хозяев 3:4.

Не сбавляют темпа команды и в третьем периоде. Уже через 30 секунд после его начала Рид Буше сравнивает счет – 4:4.

Но точку в противостоянии ставит на 48-й минуте встречи Максим Шабанов – 5:4, челябинский клуб записывает на свой счет блестящую победу в ярком матче.

Челябинск, Виктор Елисеев

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