С южноуральских юрлиц не могут взыскать долги за капремонт

Долги за капитальный ремонт многоквартирных домов в Челябинской области приближаются к 6 млрд рублей. Об этом заявили в Фонде капремонтов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние 6 лет собираемость платежей выросла почти на 40% – с 70% в 2016 году до 97,13% в 2023. Но задолженность тоже растет: на сегодняшний день эта сумма составляет 5 млрд 881 млн рублей. По словам генерального директора Фонда капремонтов Виктора Тихоненко, главная проблема – старые долги, у некоторых южноуральцев они превысили 100 тысяч.

Отметим, что среди должником не только физические лица, но и организации. Однако, если с первых в минувшем году удалось получить более 500 млн для погашения долгов, то взыскивать со вторых практически бесполезно.

По словам Тихоненко, почти все юрлица заявляли об истечении срока исковой давности, и долги старше трех лет пришлось списать.

Напомним, сейчас взнос за капремонт составляет 11 рублей 80 копеек на один квадратный метр. В региональном минстрое заявляют, что это гораздо ниже обоснованного тарифа, который, по данным ведомства, составляет 25 рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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