В Челябинской области выставили на продажу остров

Остров на одном из уральских озер выставили на продажу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», остров Светляк, расположенный на озере Иртяш в Каслинском районе, продают за 50 миллионов рублей. Объявление об этом размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений.

По словам продавца, площадь острова 1,2 гектара. На нем расположены дом, баня и вагончик-бытовка.

Стоимость продажи не окончательна – с хозяином можно поторговаться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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