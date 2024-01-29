В Челябинской области выставили на продажу остров

Остров на одном из уральских озер выставили на продажу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», остров Светляк, расположенный на озере Иртяш в Каслинском районе, продают за 50 миллионов рублей. Объявление об этом размещено на одном из сайтов бесплатных объявлений.
По словам продавца, площадь острова 1,2 гектара. На нем расположены дом, баня и вагончик-бытовка.
Стоимость продажи не окончательна – с хозяином можно поторговаться.
Челябинск, Виктор Елисеев
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