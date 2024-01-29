В Челябинске будут культивировать тропические и субтропические растения

В ботаническом саду Челябинского госуниверситета собираются культивировать тропические и субтропические растения. Об этом сообщила директор ботсада Вера Меркер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас территория ботсада составляет около 6 га на землях университета, а также 42 га в историческом заповеднике Аркаим (Брединский район). Документированный коллекционный фонд в открытом и закрытом грунте насчитывает более 3,5 тыс таксонов живых растений, около 40 тысяч образцов гербарной коллекции, имеющей международный статус-акроним (CSUH), другие естественно-научные коллекции. Но до сих пор не было условий для культивирования тропических и субтропических растений. Ситуация должна измениться с появлением в Челябинске межуниверситетского кампуса.

Проект предусматривает размещение в учебно-научном корпусе атриума, флорариумов и палюдаримов с регулируемым микроклиматом и дополнительным освещением.

«Эти модули будут наполнены коллекционными растениями, знакомиться с которыми и наблюдать их можно будет как внутри, так и как снаружи стеклянных флорариумов. Дополнительно к таким специальным сооружениям в атриуме будут созданы открытые участки с растениями, – говорит Вера Меркер. – Кроме того, там же будут помещения Гербария и других лабораторий ботанического сада».

В новых помещениях планируется представить наиболее интересную часть флоры тропиков – представителей орхидных, ароидных, папоротниковых и бромелиевых семейств. Из субтропических растений в атриуме разместят коллекции рутовых (цитрусовые), тутовых (фикусы), пальмовых, спаржевых (драцены, кордилины, сансевьеры и пр.) и еще нескольких групп для того, чтобы показать их наиболее интересных представителей.

«Скажем, коллекция цитрусовых у нас насчитывает почти 50 таксонов, и мало кто видел родственников лимонов и апельсинов, а их довольно много, и сортов много, и все будут с плодами, и все будут красивыми деревьями, в атриуме будет приятный аромат, аппетитные плоды и интересные растительные композиции», – обещает директор ботсада ЧелГУ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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