Главный по дорогам в Челябинске ушел в отставку

Николай Кожевников покинул кресло председателя комитета по дорожному хозяйству Челябинска. Он провел во главе дорожного ведомства менее года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, чиновник уволился по собственному желанию. Сегодня его последний рабочий день.

С 30 января временно исполнять обязанности руководителя КДХ будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев.

Николай Кожевников закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция, а в КДХ начал работать с января 2020 года. В мае 2023 нн заменил на этом посту руководителя комитета Рината Кучитарова ( задержаного 5 декабря 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями).

Поводом к отставке мог стать срыв дорожных работ в декабре прошлого – январе нынешнего года. Дорожный коллапс начался после обрушившегося на город в конце декабря снегопада.

Во время новогодних каникул снег убирали не слишком активно. Между тем, только в декабре в областном центре выпало 2,5 месячных нормы осадков. В итоге с последствиями снегопада не могут справиться до сих пор. При этом городские чиновники не исключают, что окончательно проблему удастся решить лишь к весне.

Челябинск, Виктор Елисеев

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