Жительница Магнитогорска обвинила врачей в смерти ребенка у нее в утробе

В Челябинской области зафиксировали второй с начала года случай смерти ребенка во время родов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в родильном доме №1 в Магнитогорске 17 января.

По словам 21-летней жительницы города, к родам она готовилась ответственно. Своевременно встала на учет в женской консультации, никогда не пропускала приемы, следовала рекомендациям врачей. На протяжении всей беременности ничто не предвещало трагической развязки: анализы были хорошие, об угрозе родам медики не говорили.

15 января у женщины появились признаки предстоящих родов, она вызвала скорую медицинскую помощь, которая отвезла ее в больницу.

На следующий день после осмотра врача у беременной открылось кровотечение. На вопросы женщины медики заверили ее, что это нормально. Но ее беспокойства это не сняло, тем более что кровь не останавливалась.

Вечером 16 января горожанку снова осмотрел врач. «Она сказала: «Это у тебя пробка отходит. У тебя тонус матки. Ребенок уже готовится». А я мучаюсь от боли. Схватки были чуть-чуть. Я вторые сутки не спала, как 15 января поступила, так и не спала, – цитирует женщину 74.ru. – В два часа все спать ложатся, а я сижу, потому что лежать особо не могла, потому что боли сильные были. Я постучалась к медсестре, где они все спят. Я ей говорю: «У меня боли адские! Сделайте что-нибудь! Позовите дежурного врача, пожалуйста». Она мне: «Ты время видела? Время два часа ночи, тебе никого звать не буду». После этого она мне сделала обезболивающее и сказала посидеть либо в коридоре, либо в палате».

Утром 17 января у беременной начались зеленые выделения и ее начали готовить к кесареву сечению. Перед этим еще раз сделали КТГ. Во время этой процедуры сердцебиения ребенка она уже не слышала.

После операции, рассказывает горожанка, врач сказала: «Примите мои соболезнования, ребенок родился уже мертвый. Со всеми такое бывает».

20 января родившуюся мертвой девочку похоронили в деревне под Магнитогорском. На следующий день роженицу выписали из роддома.

22 января она написала заявление в Следственный комитет России. Семья уверена, что в трагедии виноваты врачи. «Мне не оказали помощь, когда я загибалась, когда мне было больно. С 15-го числа с семи часов вечера и до 17-го числа я мучилась. Мне кололи обезболивающие раз 6-7, а толку никакого», – говорит женщина.

По факту трагедии в следственном управлении СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

В самой больнице проводится служебное расследование.

Напомним, ранее 22-летняя жительница Челябинска обвинили врачей в гибели своего неродившегося ребенка. Мертвого младенца она родила 9 января, несколько дней пролежав в роддоме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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