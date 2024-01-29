ММК увеличил объемы производства и продаж

Около 3,12 млн тонн стали изготовлено на Магнитогорском металлургическом комбинате в IV квартале 2023 года.

Как сообщили на предприятии, по сравнению с 3 предыдущими месяцами показатель сократился на 7%, что связано с ремонтом конвертера на магнитогорской площадке. Это же отразилось и на объеме продаж: в октябре-декабре реализовано 2,89 млн тонн стали, что на 5,7% меньше, чем в июле-сентябре.

Однако в целом ММК нарастил продажи на 10,1%. Этому способствовали высокая деловая активность в строительном и автомобильном секторах российского рынка, а также экспортные поставки.

По итогам года выросло и производство: стали – на 11,1%, чугуна – на 9,5%.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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