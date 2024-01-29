Чиновница администрации Троицкого района больше года завышала себе зарплату

В Челябинской области полицейские задержали сотрудницу районной администрации за мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Троицкий» раскрыли мошенничество в районной администрации.

Полицейские установили, что к преступлению причастна одна из районных чиновниц. С марта 2021 по август 2022 года женщина предоставляла в банк реестров о перечислении заработной платы завышенные сведения о размере своей зарплаты. В общей сложности она присвоила более 285 тысяч рублей из бюджета администрации района.

Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и суммы причиненного ущерба.

Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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