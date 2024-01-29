У автобуса, ехавшего из Челябинска с детской командой, лопнуло колесо. Есть погибшие

В Свердловской области попал в аварию автобус с детской хоккейной командой, ехавший из Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла утром сегодня, 29 января, на 4 километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский.

По версии полиции, у автобуса Yutong, в салоне которого находилась детская хоккейная команда, во время движения лопнуло колесо. Машина вылетела и столкнулась с легковым автомобилем Citroen. От удара обе машины съехали в кювет.

В момент аварии в автобусе находилось 18 детей в возрасте от 15 до 16 лет. Юноши возвращались в Новоуральск через Челябинск из Уфы, где участвовали в соревнованиях.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также мужчина, сопровождавший ребят в качестве тренера. Количество пострадавших устанавливается. Известно, что ранения в результате аварии получили два юных спортсмена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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