В центре Челябинска ограничили движение автотранспорта

Движение по улице Елькина в Челябинске частично ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения продлится до конца января.

«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 31 января затруднено движение транспорта по улице Елькина в районе дома № 90 (по направлению к улице Курчатова)", – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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