50 новых автобусов выйдут на маршруты, соединяющие Челябинск и Копейск

В Челябинск поступят 50 автобусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в 2024 году в конце февраля-начале марта ожидается поставка по нацпроекту 25 автобусов на маршрут №483 «Старокамышинск – Челябинск (ПКиО им. Гагарина)».

Еще одна партия из 25 автобусов по плану должна прибыть в область во второй половине этого года. Они выйдут на маршрут №123 «Копейск (автовокзал) – ПКиО им. Гагарина».

«Все вновь поступающие автобусы в Челябинск имеют низкий пол, оборудованы кондиционерами, системами безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением, Wi-Fi, USB-зарядками и прочими системами, влияющими на качество перевозок», – уточнили представители миндортранса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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