«Металлург» и «Амур» забросили 13 шайб на двоих

Магнитогорский «Металлург» уступил в Хабаровске «Амуру» – 6:7.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», открыли счет, как и во вчерашнем матче, гости. На 3-й минуте встречи Дмитрий Силантьев после паса Люка Джонсона пробил голкипера хозяев – 1:0.

На 11-й минуте хабаровчанин Кирилл Капустин сравнивает счет. Но это только начало. На 14-й минуте Данил Гололобов вновь выводит «Магнитку» вперед. А на 15-й минуте встречи Егор Коршков снова сравнивает счет – 2:2.

Во втором периоде «Амур» впервые выходит вперед после броска Владислава Барулина на 23-й минуте встречи – 3:2. Через три с половиной минуты Кирилл Панюков увеличивает отрыв – 4:2. Но магнитогорцы не дают хозяевам убежать далеко.

Через 8 секунд Никита Михайлис сокращает отставание. А еще через 43 секунды Никита Гребенкин сравнивает счет – 4:4.

После этого меняют обоих голкиперов. Но голевая феерия продолжается. На 30-й минуте встречи Дмитрий Шевченко вновь выводит «Амур» вперед – 5:4.

На первой минуте третьего игрового отрезка Кирилл Капустин оформляет дубль – 6:4 в пользу хабаровского клуба. Далее команды продолжают обмениваться голами. Валерий Орехов сокращает отставание «Магнитки» на 43-й минуте встречи. Но Станислав Бочаров вновь увеличивает отрыв – 7:5.

Наконец, на 51-й минуте Денис Зернов делает счет 6:7. Но на большее «металлургов» не хватает.

Итог – 7:6 в пользу клуба из Хабаровска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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