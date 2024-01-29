Участнику похищений уральских предпринимателей десятилетней давности вынесли приговор

Житель Нижнего Тагила осужден за участие в бандитских нападениях, совершенных более 10 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 29 января, областной суд признал 36-летнего жителя Свердловской области виновным в участии в банде, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия, похищениях, разбоях и вымогательстве.

С апреля 2011 по декабрь 2012 года уралец орудовал в составе вооруженной группы, состоящей еще из 7 участников, совершая нападения на жителей Челябинской и Свердловской областей с целью вымогательства денег и имущества.

Предпринимателей похищали, переодевшись сотрудниками ГИБДД, и держали в садовом домике СНТ «Дружба» в Нижнем Тагиле, требуя выкуп. Всего участники банды похитили четырех бизнесменов, получив от них около 20 миллионов рублей.

Подельников уральца осудили еще в 2014 году. Он же скрылся от органов следствия в 2013 году. Впоследствии его задержали на территории Свердловской области.

Суд приговорил виновного к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, в пользу одного из потерпевших с осужденного взыскано около 2,5 миллионов рублей в счет возмещения причиненного материального и морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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