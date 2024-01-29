Челябинка, несколько месяцев жившая с частями тела сожителя в квартире, выслушала приговор

Жительница Челябинска осуждена за убийство сожителя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска признал 45-летнюю женщину виновной в убийстве.

41-летний мужчина пропал после 29 ноября 2022 года. Как оказалось, между ним и переехавшей жить к нему сожительницей во время одного из застолий вспыхнула ссора. Нетрезвая дама схватилась за молоток и нанесла своему гражданскому супругу полтора десятка ударов по голове. Поняв, что мужчина скончался, челябинка расчленила труп, растолкала части тела по пластиковым пакетам и свалила их на балконе.

Несколько месяцев женщина продолжала жить, как ни в чем не бывало. Пока соседи, обеспокоенные отвратительным запахом, не вызвали полицию. Тогда-то и обнаружили останки несчастного.

Суд приговорил горожанку к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в пользу матери погибшего с осужденной взыскано 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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