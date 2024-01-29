Вспышка: несколько поселков под Челябинском остались без электричества

В Сосновском районе из-за аварии на трансформаторе несколько поселков остались без электроснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером понедельника, 29 января.

По словам очевидцев, сначала небо озарила серия вспышек. Скачок напряжения произошел в челябинском микрорайоне «Парковый».

«Сегодня в 18:14 было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах, – рассказали в пресс-службе Челябинского филиала компании «Россети Урал». – Линии 110 кВ сейчас находятся в работе. Каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет. В результате технологического нарушения обесточенными остаются всего несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный».

В настоящее время энергетики переключают часть потребителей на резервные схемы. На место направлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ). Аварийно-восстановительные бригады челябинского филиала «Россети Урал» параллельно осматривают линии электропередачи по всей их протяженности для выяснения итоговых причин технологического нарушения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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