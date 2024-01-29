В Челябинске запустили новый автобусный маршрут

Новый автобус соединил в Челябинске поселок АМЗ и ЧКПЗ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», автобусный маршрут №5 «Улица Весенняя (поселок АМЗ) – ЧКПЗ» будет работать по регулируемому тарифу и следовать по улицам: Весенняя, Трактовая, Кузнецова, Блюхера, Воровского, Доватора, Дзержинского, Гагарина, Копейское шоссе, Трубников, Энергетиков, Машиностроителей, Копейское шоссе.

На маршрут вышли первые 4 автобуса.

В феврале планируется выпустить 15 автобусов среднего класса, которые будут ходить каждые 8-15 минут ежедневно.

«К подвижному составу предъявляются повышенные требования: 26 мест для сидения, кондиционер, низкий пол в салоне между первой и второй дверями, наличие системы безналичной оплаты проезда, валидаторы. Выпущены они должны быть не ранее 2023 года.

Оперативную информацию по маршруту можно получить по телефону предприятия: ООО АТП-2: +7 351 230-95-57 (диспетчер), +7 351 723-08-86, +7 351 723-08-87.

Актуальное расписание доступно на сайте gortrans74.ru и в сервисах «2Гис» и «Яндекс.Карты».

Челябинск, Виктор Елисеев

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