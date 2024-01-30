30 января ожидаются следующие события – Челябинск

30.01.2024, вторник

09:00 – 12:00 Челябинск – Донорская акция (ТК «Елки», ул. 40-летия Победы, 1, фуд-маркет «Белый рынок»)

10:00 –17:00 Челябинск – Welcome Forum – уральский форум рестораторов и отельеров (конгресс-отель «Малахит», ул. Труда, 153)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная итогам работы Челябинской таможни (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов-огородников «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Презентация нового аппарата УЗИ экспертного класса для проведения биопсии предстательной железы в урологическом центре областной больницы №3 Челябинска (ул. Островского, 81, холл поликлиники)

14:00 Челябинск – Краеведческая лекция, приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

15:00 Челябинск – Цикл встреч «Сад-огород в удовольствие» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – Консультационно-дискуссионный клуб любителей читать и обсуждать книги: роман Альбера Камю «Чума» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:30 Челябинск – Вечерняя экскурсия по концертному залу органной и камерной музыки «Родина» (ул. Кирова, 78)

19:00 Челябинск – Экскурсия по кукольному театру (Челябинский государственный областной театр кукол имени В. Вольховского, ул. Кирова, 8)

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