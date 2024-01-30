На Южном Урале – острый дефицит стрелков, врачей и музыкальных руководителей

Самой дефицитной профессией в Челябинской области стали стрелки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, анализ изменений востребованности профессий в 2023 году показал увеличение дефицита специалистов в производственных отраслях. Остаются востребованными и профессии в сфере здравоохранения.

По итогам года наиболее востребованной рабочей профессией стал «стрелок» (коэффициент востребованности – 473,5). Почти вдвое уступают ей «шлифовщик» (289), «слесарь по сборке металлоконструкций» (287), «кузнец-штамповщик» (248).

Среди служащих наиболее востребованными на протяжении всего года оставались медики. Так, коэффициент востребованности врачей – 98,4, врачей-хирургов – 72, врачей-педиатров – 67, акушерок – 43. Также в топ-7 вошли «инженер-программист» (86), «мастер строительных и монтажных работ» (60,7) и «музыкальный руководитель» (39,5).

Продолжают оставаться низко востребованными профессии бухгалтера (1,2), юриста (0,6), экономиста (0,5).

Челябинск, Виктор Елисеев

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