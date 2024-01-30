Представительная делегация оценила «детский» экскурсионный маршрут ММК

Новый экскурсионный маршрут ММК впечатлил промышленников Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках обучения по программе «Открытая промышленность» в центр компетенций по промышленному туризму ПАО «ММК» приехала делегация из представителей 39-ти предприятий Челябинской области, муниципальных органов власти и турбизнеса, а также блогеров. Гости, прибывшие со всего Южного Урала, получили возможность оценить новый экскурсионный маршрут «Первые в Магнитке» (12+), разработанный в ПАО «ММК».

После обзорной экскурсии по Магнитогорску и посещения местного агропромышленного комплекса 75 участников программы на два часа переместились на Магнитогорский металлургический комбинат, где, в частности, побывали в доменном цехе. Затем они приехали в корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» для обсуждения практических аспектов проектирования экскурсий на предприятиях.

Куратор региональной междисциплинарной команды по развитию промтуризма АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Анна Калачева в Магнитку из столицы Южного Урала приехала впервые.

«Впечатляет советский ампир, архитектура. Эстетика очень необычная. Очень понравилась экскурсионная часть, связанная с городом! – призналась гостья. – А увиденное на ММК дает основание для гордости за российскую промышленность. Огромная благодарность поколениям, которые построили такое производство, построили город в степи с нуля, за их самопожертвование и героизм!"

Челябинка высоко оценила подготовку экскурсовода, ответившего на все интересующие гостей вопросы, касавшиеся технологических процессов, специализации рабочих, условий труда.

«Грандиозный вид литейного двора доменного цеха – это для туристов одно из самых значимых мест. Понравилась идея отправить открытку с металлургического комбината в Магнитогорске домой. Это очень мило и трогательно. Я обратила внимание на то, что вся наша группа это сделала. Открытка брендированная, с видом ММК, показывает процесс рождения металла», – отметила посетительница.

Своими впечатлениями участники делегации поделились в ходе круглого стола. «Обратная связь от профессионалов очень ценна. Организаторы промышленных экскурсий, востребованного и перспективного туристического направления, всегда в поиске новых форм работы. Для ММК это способ не только привлекать иногородних туристов в Магнитку, но и поддерживать престиж рабочих профессий, воспитывать в обществе уважение к людям труда, наконец, демонстрировать значимость происходящего на Магнитогорском металлургическом комбинате», – рассказали в пресс-службе ММК.

Гости были единодушны: у магнитогорцев есть чему учиться, и это касается не только уровня организации экскурсий, но и умения вести конструктивный диалог и открытости к новым идеям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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