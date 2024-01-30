Электроснабжение поселков в пригороде Челябинска восстановили. Сроки переносили несколько раз

Электроснабжение поселков в Сосновском районе восстановили через 15 часов после аварии.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе филиала ПАО «Россети Урал» – «Челябэнерго», энергетики завершили работы по восстановлению электроснабжения части потребителей поселков Моховички, Красное поле и Прудный.
Напомним, авария в Сосновском районе произошла вечером 29 января. По данным энергетической компании, технологическое нарушение было связано с повреждением в трансформаторной подстанции, которое привело к отключению двух воздушных линий электропередачи.
В ходе восстановительных работ вечером 29 января и ночью 30 января энергетики поэтапно запитали большую часть потребителей. Однако в ходе осмотров были обнаружены повреждения на воздушных линиях, вызванные протеканием токов короткого замыкания. По этим причинам сроки восстановления электроснабжения были вынужденно откорректированы.
В итоге вместо 7:00 вторника электроэнергия стала поступать в дома ближе к 11:00.
Сейчас электроснабжение жителей Сосновского района Челябинской области восстановлено в полном объеме.
Челябинск, Виктор Елисеев
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