Восстание машин: под Челябинском авто без водителя протаранило четыре легковушки

Неуправляемый автомобиль разбил несколько машин, припаркованных на парковке в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на парковке одной из птицефабрик, расположенных под Челябинском.

Один из оставленных на ней автомобилей вдруг начал «бег по кругу», попутно врезаясь в припаркованные машины. Транспорт успел сделать порядка двух десятков кругов, пока его остановили.

По информации Госавтоинспекции, всего в результате инцидента пострадали пять легковушек. Как рассказали свидетели ЧП, сорваться авто могло из-за того, что хозяин забыл поставить машину на ручной тормоз, а после запустил двигатель дистанционно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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