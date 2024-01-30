На Южный Урал вновь обрушится снегопад

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области, 31 января – 1 февраля в отдельных районах Южного Урала ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников дорожного движения, в целях предотвращения ДТП, сохранения жизни и здоровья окружающих, по-возможности отказаться от поездок на автомобиле.

«Если вы все же выехали, и стихия застала вас в пути, избегайте опасных маневров, выбирайте скорость и маршрут передвижения с учетом информации о дорожной ситуации», – заявили в силовом ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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