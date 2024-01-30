Импорт вина в Россию продолжает расти

Положительная динамика импорта вина в Россию сохранилась благодаря росту в первой половине 2023 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2023 года импорт тихих вин в Россию увеличился на 1% (до 303,35 миллиона литров). Объем игристых подрос на 5% (до 89,14 миллиона литров). Об этом пишет телеграм-канал WineRetail.

Весь этот статистический рост обеспечен первым полугодием (+57%), отмечают авторы канала. После повышения пошлины с 1 августа до минимальной ставки в 1,5 доллара с литра, весь накопленный запас роста начал сдуваться: в декабре 2023 года объем импорта тихих вин снизился относительно последнего месяца 2022 года на 40%, игристых – на 41%.

Лидером по ввозу тихих вин в России стала Грузия, потеснив Италию. Теперь на ее долю приходится каждая пятая бутылка (+8%). Абхазия и ЮАР также показали ожидаемый рост – на 48% и 25% (6-е и 9-е места соответственно). Третье место сохранила за собой Испания, снизившая объем на 12%).

На четвертое место поднялась Португалия (+22%), сместив с него Францию, потерявшую 13% объемов.

Также в десятке остаются Чили (+8%) и Германия (+17%). Самую высокую динамику показала Новая Зеландия (+52%), вернувшись таким образом на 10-е место.

Из десятки вылетели Сербия (-5%, 12-е место) и Молдавия (-55%, 16-е место).

«В игристых винах появились первые признаки тестирования импортёрами новых направлений. В первую очередь, это Чили и Португалия. Есть значимый рост по игристым из Грузии и Германии. Подросла Франция, в том числе за счет роста объемов Шампани. Появление игристых из Азербайджана объясняется активностью Группы «Абрау-Дюрсо», начавшей в этом году ввоз своего базового Абрау (черная этикетка) с дочернего предприятия «Шеки Шараб», – отмечают авторы канала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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