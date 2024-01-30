Директора управляющей компании в Челябинске поймали на растрате

Полиция Челябинска задержала директора управляющей компании по подозрению в присвоении крупной суммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, полицейские установили, что 32-летняя челябинка похитила средства общества с ограниченной ответственностью в крупном размере.

По версии следствия, являясь директором управляющей компании, женщина оплатила фактически не выполненные работы, присвоив более 250 тысяч рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Челябинке грозит до 6 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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