В Челябинске пассажир трамвая избил кондуктора

Челябинец набросился на кондуктора в трамвае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 30 января, на остановке ТК «Северный» в Курчатовском районе областного центра.

По словам сотрудников ООО «ЧелябГЭТ», в салон трамвая вошел пассажир. Кондуктор предложил ему оплатить проезд. В ответ челябинец набросился на сотрудника предприятия и начал избивать. Нанеся несколько ударов, горожанин скрылся.

«В трамвае много крови. Кондуктору понадобилась скорая помощь для госпитализации, – цитирует 74.ru одного из водителей. – Кондуктор – тоже мужчина, агрессии не проявлял. Водитель трамвая – женщина, очень напугана».

В полиции начали процессуальную проверку по факту инцидента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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