В Челябинске трамвай снес легковушку

В Челябинске трамвай проигнорировал светофор и снес легковушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Камеры наблюдения зафиксировали, что поток автомобилей двинулся через перекресток по Молодогвардейцев: очевидно, им загорелся зеленый. Однако трамвай №16, двигавшийся по проспекту Победы, в сторону центра, не остановился и буквально «подрезал» поперечный поток, а через несколько секунд снес поворачивающий налево автомобиль.

По данным ГИБДД никто не пострадал, почему водитель трамвая не остановился на перекрестке, не сообщается.

«Я на этом перекрестке несколько раз наблюдал подобную ситуацию. И прямо передо мной вот так трамвай вдруг на красный летел, – прокомментировал инцидент в соцсетях один из горожан. – Они стоят на остановке, сажают людей, а там для них горит зеленый. Они скорее закрывают двери и хотят проскочить.



Напомню, на этот перекресток были выделены миллионы. И приглашена фирма из Москвы, которая даже в телеке рассказывала, как станет классно здесь. Но стало только хуже. Ту систему московскую так и не запустили. И светофор уже переделали: например, убрали стрелки. Короче, как обычно».

Напомним, похожее происшествие случилось 12 января на пересечении улиц Первой Пятилетки и Артиллерийской: трамвай, переезжая перекресток, снес машины, вставшие на путях в ожидании возможности повернуть налево. Правда, тот трамвай ехал на зеленый свет.

Челябинск, Павел Зварзин

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