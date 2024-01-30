Южноуральца, решившего построить дом в Крыму, обворовал его же работник

Южноуральца, строившего дом в Крыму, обворовал его же работник.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД Республики Крым, житель Челябинской области решил обзавестись недвижимость в курортном городе Саки. Для строительства нанял в помощники жителя соседней Евпатории. А через 3 месяца обнаружил, что у него пропали стройматериалы и инструменты на 75 тысяч рублей.

Южноуралец обратился в полицию. Вора нашли быстро – им оказался тот самый помощник. Он постепенно выносил со стройки имущество нанимателя и сдавал в комиссионные магазины Евпатории. Возбуждено уголовное дело.

Владельцу часть имущества вернули, остальное найти не удалось.

Челябинск, Павел Зварзин

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