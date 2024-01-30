В бывшем «президентском» поселке на берегу озера в Челябинске начали сносить дома

В бывшем «президентском» поселке на берегу озера Смолино в Челябинске начали сносить дома, предназначенные для размещения глав государств – участников ШОС и БРИКС.

Как уже сообщал «Новый День», саммит двух международных организаций должен был пройти в Челябинске в 2020 году. В рамках подготовки к нему развернули строительство ряда объектов, в том числе трех поселков, где планировалось разместить руководителей стран и сопровождавших их делегаций. Один из поселков, под звучным названием «Хрустальный», намеревались возвести на берегу озера Смолино – на территории, где раньше находился детский лагерь «Чайка».

Первую очередь из 20 домов планировалось сдать в 2019 году, затем сроки сдачи продлили на полгода. Но в 2019 году стало известно, что главы государств в Челябинск не поедут – из-за неготовности целого ряда объектов основные мероприятия саммитов было решено перенести в Санкт-Петербург.

Тогда застройщик изменил проект, а вместе с ним и название: решено было построить здесь жилой комплекс комфорт-класса, вернувшись заодно к привычному наименованию – «Чайка».

В соответствии с новой концепцией на берегу озера должен был вырасти закрытый поселок с разноэтажной застройкой, включающей двухэтажные таунхаусы, дуплексы (дома на две семьи) и четырехэтажные дома на один подъезд. Продажи жилой недвижимости планировали начать в середине 2022 года. Но грянула пандемия, и сроки, видимо, сместили. Во всяком случае, активное продвижение поселка началось лишь в прошлом году. Хотя продажи так до сих пор и не начались.

И совсем уж ошарашила челябинцев новость о том, что в поселке начался снос только что построенных домов.

В компании-застройщике информацию подтвердили: два дома, действительно, будут снесены. «Там была ошибка проектировщиков, они неправильно рассчитали плиты перекрытия, – цитирует 74.ru представителей строительной фирмы. – Очень неприятная накладка для всех: перекрытия дали небольшой визуальный провис. Наверное, это можно было закрыть ГВЛ или еще чем-то. Но проектом занимается ответственный инвестор, он заботится о качестве объекта. Поэтому принял такое непопулярное решение, потратился и снес эти два дома. После этого мы расчищаем площадку и приступаем к строительству второй очереди комплекса. Это будет 12 четырехэтажных одноподъездных домов».

Концепция поселка, уверяют в компании, не изменилась.

Челябинск, Виктор Елисеев

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