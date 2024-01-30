Больше 150 классов в Челябинской области перевели на дистанционку из-за эпидемии ОРВИ

На Южном Урале продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, за 4 неделю 2024 года (с 22 по 28 января) зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9,4%, зарегистрировано 103,94 случая на 10 тысяч населения.

Детям 7-14 лет диагноз «ОРВИ» ставили на 20,9% чаще, чем неделейц ранее. Среди детей 3-6 лет рост заболеваемости составил 25,4%, среди детей до 3-х лет – 16,7%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в возрастной группе 18 и старше, ниже уровня прошлой недели на 3,6%.

В этиологической структуре ОРВИ отмечается увеличение доли респираторных вирусов: адено-, рино-, РС-инфекции, метапневмовирусной инфекции, сезонной коронавирусной инфекции и COVID-19, а также со снижением выявляются вирусы гриппа, в том числе А H3N2 (гонконгский грипп).

По состоянию на 29 января введены ограничительные мероприятия, в том числе частично приостановлен учебный процесс с переводом на дистанционное обучение в 1 общеобразовательной организации и 150 классах 47 школ.

Напомним, 7 декабря прошлого года главный государственный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление о введении в регионе ограничительных мероприятий по гриппу и ОРВИ.

Региональному минздраву поручено задействовать планы профилактических и противоэпидемических мероприятий в медицинских учреждениях. Министерству социальных отношений и руководителям учреждений системы соцзащиты с круглосуточным пребыванием – обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению распространения гриппа.

Руководителям образовательных организаций рекомендовано в случае одновременного отсутствия по причине ОРВИ детей 20% и более приостанавливать учебный процесс либо переводить его на дистант на срок не менее 7 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube