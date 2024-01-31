31 января ожидаются следующие события – Челябинск

31.01.2024, среда
-
09:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная изменениям законодательства в сфере недвижимости, актуальной статистике на рынке, динамике регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на Южном Урале (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
-
14:00 –18:00 Челябинск – Мультилекторий, посвященный 90-летию Челябинской области (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
15:00 Челябинск – «Оформи зачетно!»: справочная и консультационная помощь в оформлении списков электронных и печатных источников информации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60, краеведческий отдел)
-
16:00 Челябинск – Литературно-музыкальный дивертисмент «Говори о любви» в исполнении вокального дуэта «ВИРА» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
-
17:00 Челябинск – Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, посвященный 90-летию Челябинской области (клуб «Шершни», микрорайон Шершни, ул. Центральная, 3а)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»