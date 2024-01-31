31 января ожидаются следующие события – Челябинск

09:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная изменениям законодательства в сфере недвижимости, актуальной статистике на рынке, динамике регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на Южном Урале (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)