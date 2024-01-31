Пожилая жительница Магнитогорска 12 лет ютится в полузатопленном подвале

В Магнитогорске одинокая пенсионерка выживает в затопленном цоколе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в цокольном этаже многоквартирного дома (по сути – в подвале) по колено стоит зловонная жидкость. Это стоки, которые скопились из-за аварии. А еще здесь 12 лет живет 88-летняя пенсионерка.

Когда-то у женщины был дом, но недобрые люди обманули и оставили без жилья, рассказывает пенсионерка. Другие ее пожалели и пустили жить в подвал. Сюда женщине приносят пенсию, значит, о судьбе пожилого человека знают как минимум в ПФР, замечают общественники. Знают ли в министерстве социальных отношений – вопрос. В любом случае, активисты уверены: так жить нельзя.

Сейчас пенсионерке угрожает опасность: сырость и антисанитария способны подорвать здоровье пожилого человека в считанные дни. Ее временно приютила соседка, но общественники требуют реальных действий по улучшению условий для жизни.

С такой просьбой активисты обратились в министерство социальных отношений региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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