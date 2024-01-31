Челябинец предстанет перед судом за изнасилование и убийство 22-летней давности

В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего преступления с особой жестокостью более 20 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

По данным следствия, осенью 2001 года у недостроенного здания в поселке Новосинеглазово южноуралец напал на незнакомую 22-летнюю девушку. Затащив ее в помещение, он стал избивать челябинку руками, ногами, а также попавшими под руку кирпичами и палками.

После этого он изнасиловал свою жертву и задушил.

Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым. Однако не так давно во время изучения материалов уголовного дела следователи обратили внимание на то, что у крыльца недалеко от тела с полиуретанового пакета, находящегося на поддоне с кирпичами, было изъято загрязнение с отпечатком папиллярного следа ладони.

После дополнительной дактилоскопической экспертизы силовики вышли на причастного к совершению преступления неоднократно судимого местного жителя.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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