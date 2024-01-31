На Южном Урале стартует Спартакиада сильнейших

Уже на следующей неделе в Челябинской области стартует Спартакиада сильнейших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, Южный Урал принимает главное спортивное событие 2024 года.

Самые зрелищные зимние виды спорта – уже с 9 февраля в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Кусе. В соревнованиях примут участие и поборются за медали лидеры сборной России.

С 9 по 18 февраля в ледовом дворце «Уральская молния» (Челябинск) будут проходить состязания сильнейших российских спортсменов по конькобежному спорту и шорт-треку.

Соревнования по сноуборду и фристайлу пройдут 10-17 февраля на ГЛК «Солнечная долина» (Миасс).

Лучшие биатлонисты страны соберутся в ЛБК им. Светланы Ишмуратовой (Златоуст) – забеги пройдут с 10 по 17 февраля.

С 12 по 18 февраля в ЛА «Трактор» (Челябинск) пройдут баталии женских хоккейных команд.

12-15 февраля в ЦАО «Евразия» (Куса) выступят лучшие российские горнолыжники.

Наконец, с 16 по 18 февраля на арене «Металлург» (Магнитогорск) пройдут соревнования фигуристов.

Церемония открытия Спартакиады сильнейших состоится 9 февраля в ледовой арене «Трактор». Хэдлайнер церемонии открытия в Челябинске – Niletto.

Челябинск, Виктор Елисеев

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