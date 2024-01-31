В Челябинске вынесли приговор водителю фуры, из-за которого погибли мать с сыном

В Челябинске вынесен приговор в отношении водителя грузового автомобиля, обвиняемого в совершении ДТП, в котором погибли мать и сын.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 31 января, в Советском районном суде Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, приведшем к гибели двух человек.

Напомним, трагедия произошла 11 июля прошлого года на улице Блюхера. Столкнулись грузовой автомобиль Howo и три легковушки – Lifan, Lada Kalina и Toyota.

В результате аварии 51-летняя женщина, находившаяся за рулем «китайца», погибла на месте. Ее 23-летний сын скончался позднее в больнице. Кроме того, ранения получили 43-летний отец семейства и 13-летняя дочь.

️Суд признал виновным в ДТП водителя грузовика, приговорив его трем годам колонии-поселения, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 11 месяцев.

Также удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании около 5 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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