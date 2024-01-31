Экс-главе муниципалитета Челябинской области отменили приговор

Бывшему главе Ашинского района отменили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 31 января, Челябинский областной суд постановил направить на новое рассмотрение уголовное дело в отношении экс-главы Ашинского района Виктора Чистякова.

Напомним, Виктор Чистяков возглавлял района с 2010 по 2015 год. Покинув этот пост, он остался в администрации в должности заместителя главы.

В феврале 2022 года его задержали по подозрению в получении взятки: сотрудники Контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки установили, что в 2018 году чиновник помог коммерческой организации в приеме и оплате работ по строительству очистных сооружений, произведенных с нарушением строительных норм и требований. За это, считают следователи, он получил от директора компании 800 тысяч рублей.

Летом прошлого года городской суд Аши признал его виновным по статье 290 УК РФ и приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, а также к штрафу в 2,4 миллиона рублей.

Защита экс-чиновника оспорила приговор, и областной суд счел претензии адвокатов обоснованными. Обвинительный приговор апелляционная инстанция отменила, направив дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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