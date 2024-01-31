Российские пользователи пересаживаются на отечественные сервисы для видеоконференций

Активность челябинцев в сервисах для видеоконференций выросла в разы.

В Челябинской области по итогам 2023 года Zoom потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внутри приложения снизился на 29% в сравнении с 2022 годом, свидетельствуют данные Yota. Спад демонстрирует Skype, где активность абонентов уменьшилась на 34%, а также Google Meet – падение на 36%. На первую строчку вырвался Microsoft Teams, он единственный среди иностранных сервисов этого сегмента показал значительный рост потребляемого трафика – более чем в три раза.

Среди отечественных приложений больше всего гигабайт россияне тратят в Pruffme, который за год хоть и не вырос по трафику, но смог нарастить на 8% число пользователей. Другие решения также растут взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» выросло в 5,5 раза, в VK Teams – в 3,4 раза, в TrueConf – в 2,3 раза. Кроме того, сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно.

В среднем в 2023 году пользователь из Челябинской области тратил на видеоконференции 45 часов в месяц или около 90 минут в день. При этом, как выяснили эксперты Yota, женская аудитория проводит за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. Дольше других на видеоконференциях сидят жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на пользователя), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).

Почти каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (31%) – это абонент в возрасте 26-35 лет. Однако в 2023 году самый большой рост показал сегмент 55+: пользователей этой возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 годом. Еще по 12% прибавили зумеры (14-20 лет) и абоненты 46-55 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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