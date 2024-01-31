Власти Челябинска подняли себе зарплаты

Челябинская городская Дума поддержала предложение мэрии повысить зарплату работникам бюджетной сферы на 12%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это решение касается достаточно большого числа горожан, труд которых оплачивается из муниципальной казны: педагогов, тренеров, сотрудников муниципальных предприятий и учреждений. Не забыли власти и о себе: зарплату решено поднять всем сотрудникам мэрии, спикеру городского собрания, освобожденным депутатам, а также главе города.

Речь идет о повышении окладов.

Однако остальные выплаты, как правило, увязаны с суммой оклада, поэтому зарплата должна увеличиться и в целом. При этом рост ее существенно превысит темпы инфляции (7,31% по региону в 2023 году).

Например, оклад учителя в городской школе будет теперь равен 18,5 тысячам рублей, педагогам в интернатах для сирот обещают от 13,9 до 16,6 тысячи рублей. Главные специалисты комитета дорожного хозяйства – 17,7 тысячи рублей. А директора школ могут рассчитывать на оклад в 38-63 тысячи рублей.

Следует отметить, что в данном случае речь идет только об окладе. Заработная же плата у сотрудников формируется зачастую из двух частей – оклада и премии. В образовательных учреждениях система оплаты труда еще сложнее: здесь на оклад «накручиваются» фиксированные выплаты (например, за классное руководство), доплаты за стаж и «стимулирующая часть». Так что зарплата учителя всегда больше оклада, но размер ее может меняться. Более того, формально рост оклада может привести, как это было уже не раз, к снижению общего размера заработной платы, так как она зависит от наполнения фонда оплаты труда образовательного учреждения.

Не менее сложна практика, сложившаяся в городской администрации. Здесь помимо оклада чиновники могут получать денежное вознаграждение и денежное содержание, иногда значительно превышающие сам оклад, а также доплату за стаж, классный чин и единовременные выплаты (премии, материальную помощь и прочее).

Однако, как уверяют в мэрии Челябинска, даже увеличенная за счет всевозможных надбавок зарплата не слишком привлекает горожан. «Администрация Челябинска в 2022-2024 годах столкнулась с существенным оттоком квалифицированных кадров, – цитирует 74.RU представителей городских властей. – Большинство сотрудников указали причиной увольнения низкую заработную плату. Работа в органе исполнительной власти требует высокой компетентности и подразумевает большую ответственность. Каждый сотрудник находится под постоянным контролем со стороны различных надзорных органов. Приглашаемые квалифицированные специалисты отказываются трудоустраиваться на предлагаемых сегодня условиях. Надеемся, что индексация окладов на 12% поможет администрации Челябинска сохранить существующий трудовой коллектив и пополнить команду новыми специалистами».

Можно согласиться с тем, что заработная плата рядовых чиновников, действительно, относительно невысока. Однако это частично компенсируется другими сторонами работы муниципального служащего. Так, зачастую продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска у них выше (при этом чем выше служащий располагается на чиновной лестнице, тем больше может быть отпуск). У них гораздо шире возможности бесплатно (за счет работодателя) получить второе высшее образование. Да и пенсионные перспективы чиновников достаточно привлекательны. Так, проработав в органах местного самоуправления 15 лет, человек получает право на пенсию в размере 45% от средней заработной платы, а впоследствии это соотношение растет на 3% в год (до 75%). Работникам других сфер о таком отношении пенсии и заработной платы остается только мечтать.

Впрочем, в число «бюджетников», зарплата которых вырастет на 12% в наступившем году, попали и далеко не рядовые чиновники. А именно – глава города и председатель городской Думы.

Так, мэр Челябинска Наталья Котова теперь будет получать ежемесячно оклад в 32,9 тысячи рублей, а денежное вознаграждение в 138,6 тысячи. У спикера муниципального парламента Андрея Шмидта оклад будет поменьше – 29,3 тысячи рублей, а вознаграждение составит 132,6 тысячи.

Впрочем, это далеко не полная зарплата первых лиц города. Так, согласно тексту принятого гордумой документа, к окладу и вознаграждению будет применяться коэффициент 1,98. То есть суммы практически удвоятся.

Со всеми же дополнительными выплатами зарплата будет еще выше. По крайней мере, по итогам 2021 года г-жа Котова заработала 6,8 миллиона рублей. Так как в отчете о доходах мэра не указаны принадлежащие ей банковские счета, а о коммерческих лекциях или публикациях чиновницы ничего не известно, можно считать, что всю эту сумму глава города получила в качестве заработной платы по своему единственному месту работу. То есть до повышения ее средняя заработная плата составляла порядка 566 тысяч рублей в месяц. После повышения на 12% она может превысить 630 тысяч рублей.

Андрей Шмидт заработал в 2021 году чуть меньше – 5,4 миллиона рублей, то есть 450 тысяч рублей в месяц. Нынешнее повышение должно обеспечить его зарплатой в более чем полмиллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube