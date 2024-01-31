«Трактор» оказался сильнее в уральском дерби

Челябинский «Трактор» дома выиграл у «Автомобилиста» из Екатеринбурга по буллитам – 2:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет на 29-й минуте встречи открыл французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста – 1:0.
Но через шесть минут Максим Шабанов с подач Альберта Яруллина и Владимира Ткачева вернул равновесие – 1:1. С этим счетом команды ушли на второй перерыв.
Не изменились цифры на табло и после третьего периода, и после овертайма.
Победную точку в серии буллитов поставил Владимир Ткачева – 2:1, пятая подряд победа челябинского клуба, которая позволяет «черно-белым» подняться на четвертое место в Восточной конференции.
Челябинск, Виктор Елисеев
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